A Bologna lo Sportello comunale per il Lavoro riprende l’attività con nuove modalità di accesso

Lo Sportello comunale per il Lavoro riprende la sua attività dopo alcuni mesi di chiusura a causa della parziale inagibilità della sede di Vicolo Bolognetti. Per garantire il servizio, le modalità di accesso sono cambiate e gli operatori riceveranno cittadine e cittadini su appuntamento. A partire da lunedì 17 giugno 2019, per accedere al servizio e fissare un colloquio con gli operatori, è necessario telefonare ai numeri 0512197114 – 0512197034 nelle giornate di lunedì e mercoledì dalle ore 10 alle ore 12.30.

Sulla pagina Facebook dello Sportello Lavoro si possono trovare continui aggiornamenti su opportunità formative e lavorative, giornate di reclutamento e altre notizie utili per chi è alla ricerca di lavoro.

Lo Sportello Lavoro è un servizio di orientamento rivolto ai residenti e domiciliati del Comune di Bologna e ha l’obiettivo di sostenere le persone nell’individuazione e realizzazione del proprio progetto professionale e formativo. Può accogliere persone in cerca di occupazione e persone che desiderano cambiarla.

La sede dello Sportello è in Vicolo Bolognetti, 2 – primo piano

www.comune.bologna.it/lavoro

Pagina Facebook dello Sportello comunale per il Lavoro