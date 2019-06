Tragedia in A1, mercoledì a Sassuolo i funerali delle due ragazze

Si svolgono mercoledì 12 giugno, alle 15.00 nel Duomo di San Giorgio a Sassuolo, i funerali di Veronica Fili, 22 anni sassolese e Otilia Camelia Ceornodolea, 23 anni, di origine rumena le due amiche di Sassuolo vittime giovedì scorso del tragico tamponamento in A1. In occasione dei funerali il Comune ha proclamerà una giornata di lutto cittadino, per partecipare come intera comunità al dolore delle famiglie nell’ultimo saluto alle due ragazze. Il giorno prima delle esequie, martedì alle 20, sarà celebrato il Santo Rosario presso l’ospedale di Sassuolo.

Nello scontro, come noto, ha perso la vita anche la conducente dell’autovettura, Zainaba El Aissaoui, 41 anni, di origini marocchine, ed è rimasta seriamente ferita la terza amica, Souaad, 22 anni, sorella della conducente, ora fuori pericolo e ricoverata in ospedale per diverse fratture.

Per quanto riguarda il lutto cittadino, la giornata di mercoledì 12 giugno 2019 – si legge nell’ordinanza – “viene disposto: l’esposizione delle bandiere a mezz’asta o listate a lutto sugli edifici comunali, provinciali, regionali e statali presenti in città: si suggerisce un minuto di raccoglimento in tutti gli uffici privati, nelle attività produttive e nelle abitazioni cittadine; si chiede agli esercenti del centro di tenere le serrande abbassate alle ore 15, in concomitanza con l’inizio delle esequie.

Viene, inoltre, disposto che sia osservato da parte della cittadinanza un comportamento consono alla giornata di lutto, astenendosi da attività ludiche e ricreative ed ogni altro comportamento in contrasto con il decoro urbano e la finalità della presente ordinanza“.