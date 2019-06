Kickboxing: Guerrieri inarrestabili anche al The Final Kids Kick di Sirmione

Presso il Centro Sportivo a Sirmione, sulle rive del lago di Garda, si è svolta la seconda edizione del The Final Kids Kick, torneo giovanile dedicato ai minorenni praticanti sport da combattimento. I Guerrieri del Tiepido, team della Polisportiva Union81 di Portile, guidato dai tecnici Cristian Guadagno e Alessandro Langiu, con 9 atleti in gara ha partecipato a diverse discipline e categorie di peso, disputano 34 incontri e vincendone ben 28.

Per la seconda volta consecutiva la Polisportiva Union81 si è aggiudicata il premio per il miglior team; mentre l’atleta Ezzanfari Yousra, 10 anni di Spilamberto, si è aggiudicata il premio per il miglior atleta del torneo.

In gara, anche a Ezzanfari Youseff di Spilamberto, Luca e Marco Picardi e Ponzoni Mattia di Modena, Fava Camilla di Montale Rangone, Damiano e Melissa Guadagno e Pasini Alessandra di Maranello.

Prossimo appuntamento a Portile sabato 15 giugno per il titolo Italiano XFC.