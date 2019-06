F1: GP del Canada, secondo e terzo posto per Sebastian e Charles

Il Gran Premio del Canada ha avuto un esito controverso a causa di una penalizzazione di cinque secondi che è stata inflitta a Sebastian Vettel per essere uscito di pista in curva 4 al giro 48 e aver stretto Lewis Hamilton una volta rientrato sul nastro d’asfalto. La penalizzazione è parsa decisamente troppo severa dal momento che Sebastian non ha chiuso intenzionalmente il rivale ma ha semplicemente cercato di non perdere il controllo della vettura.

Doppio podio. Sebastian ha attraversato per primo la linea del traguardo ma è stato poi retrocesso alle spalle di Hamilton. Charles Leclerc è giunto terzo eguagliando il risultato già ottenuto in Bahrain.