Tennis Serie B Femminile, Sporting l’ora della verità.

Domani trasferta importante per le tenniste dello Sporting. A Cesano Maderno, in Lombardia, le sassolesi saranno impegnate nell’ultima giornata di gara della fase a gironi del campionato nazionale di serie B, turno decisivo per determinare la posizione definitiva in classifica.

In caso di vittoria si concretizzerà il sorpasso dello Sporting ai danni delle lombarde e si aprirà uno spiraglio, quello dei playout, per la riconferma nella serie cadetta per il 2020. In caso di pareggio o sconfitta, saranno le sassolesi ad essere retrocesse in serie C.