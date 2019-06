Schianto nella notte a Cervia: le vittime sono due giovani reggiani

Sono Francesco Rossi, 26enne di Scandiano e Matteo Paolini 30enne di Borzano (Albinea) le vittime dell’incidente avvenuto poco dopo la mezzanotte sulla Statale 16 a Cervia nel Ravennate. In gravi condizioni al Bufalini di Cesena è stato ricoverato un terzo giovane, Daniele Tagliani, 27 enne pure lui di Scandiano.

L’incidente è avvenuto poco prima dell’Hotel Infinity: l’auto dei ragazzi, una Ford Focus, era diretta verso sud. Al chilometro 172, per cause in via di accertamento da parte della polizia locale, si è scontrata con un camion. Sul posto per i soccorsi il 118 con un’automedicalizzata e tre ambulanze, carabinieri e vigili del fuoco che hanno estratto il terzo giovane dalle lamiere ancora vivo.

I tre erano partiti ieri per Cervia per partecipare ad un torneo giovanile di Calcio.