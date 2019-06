Reggio Emilia: “La Lunga Notte delle Chiese”, domani nella chiesa parrocchiale di San Francesco

Giunge alla sua quarta edizione “La Lunga Notte delle Chiese”, la grande notte bianca a svolgersi all’interno dei luoghi di culto della città, in cui si fondono insieme cultura, arte, musica, teatro, in una chiave di riflessione e spiritualità. Venerdì 7 giugno saranno oltre 80 le Diocesi italiane a partecipare; adesioni anche all’estero in Brasile, Argentina e Romania. Più di 150 chiese apriranno le proprie porte a tantissime iniziative diverse. Tutto gratuito a ingresso libero.

Quest’anno è stato scelto come tema comune a tutte le iniziative quello della LUCE, intesa nelle sue molteplici sfumature, ma rivolgendo una domanda che vuole essere indirizzata anche ai visitatori e a tutti: “Da quale Luce mi lascio illuminare?”.

A Reggio Emilia l’evento sarà organizzato dall’Ufficio diocesano Beni culturali e dalla Cappella Musicale della Cattedrale di Reggio Emilia. L’appuntamento è per venerdì 7 giugno alle ore 21 nella chiesa parrocchiale di San Francesco, in Piazza Martiri 7 Luglio 1 a Reggio Emilia.

Nel corso della serata del 7 giugno le informazioni sull’architettura e sull’arte per la liturgia proposte da monsignor Tiziano Ghirelli saranno contrappuntate dai brani eseguiti dalla Cappella Musicale della Cattedrale, diretta da Primo Iotti. Sarà anche l’occasione per potere visitare in modo approfondito la chiesa di San Francesco, una delle più suggestive della nostra città.