Il fumo di un pentolino dimenticato sul fornello allarma un vicino che chiama i vigili del fuoco

Questa notte, in via Mazzini a Sassuolo, il vicino di casa di un’anziana signora ha allertato i vigili del fuoco perché sentiva puzza di bruciato provenire dall’appartamento della donna, posto al quinto piano. I pompieri sono intervenuti per un sopralluogo ed effettivamente hanno trovato la signora che dormiva profondamente e sui fornelli accesi un pentolino oramai bruciacchiato. Sul posto è arrivata anche un’ambulanza ma pare che l’anziana non abbia riportato conseguenze. Il fatto, accaduto intorno alle 2.30, ci è stato segnalato da un lettore che elogia i vigili del fuoco ed il ragazzo che li ha allertati.