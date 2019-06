A giugno è tempo di sagre: feste a Magreta e Colombaro

Con la bella stagione torna anche a Formigine il tradizionale appuntamento con la stagione delle sagre, momenti conviviali per eccellenza, intorno alle quali la comunità si riunisce per far festa.

Si comincia con “Magreta in Festa”, al via da mercoledì 5 giugno nello spazio in via Don Luigi Orione, dove per dieci giorni si potrà ascoltare e ballare tanta musica, oltre allo stand gastronomico che propone i piatti della cucina tradizionale emiliana. Nelle prime due serate (inizio sempre alle 21,15) in programma rispettivamente la Wednesday Night con musica pop rock a cura de “Il Flauto Magico” e i balli lisci e di gruppo con Castellina Pasi. Nel fine settimana gli spettacoli cominciano tutti alle ore 21,30, venerdì 7 con Anima Mia 70/80, con special guest Marco Baruffaldi, sabato 8 con i tributi a The Who e a David Bowie grazie rispettivamente a Doctor Who e Gillo & The Starmen, e infine domenica 9 con Pikkola orchestra del Kaiser, funky, jazz e soul con i Rumba De Bodas Live. Due giorni di pausa e poi si ricomincia mercoledì 12 alle 21, con “È una questione di eredità”, commedia teatrale a cura della compagnia Diritto e Rovescio e giovedì 12 alle 21,15 con il liscio e i balli di gruppo grazie a Massimo Della Bianca. Sarà poi la volta del secondo fine settimana, con inizio concerti sempre alle 21,30: venerdì 14 si balla con Skambisti Band Live, sabato 15 Bittersweet Unplugged aspettando “Remember Woodstock”, con il tributo alle canzoni di artisti come Janis Joplin, Jimi Hendrix e Joe Cocker, per finire domenica 16 con il tributo a Zucchero degli O.I.&B. (Oro Incenso & Birra).

Giorni di sagra anche a Colombaro, con “Colombaro in Festa” dal 7 al 16 giugno negli spazi della parrocchia, con processioni religiose, stand gastornomico, pesca, lotteria, giochi a squadre, tanta musica e attrazioni per i più piccoli. Sempre a Colombaro, Sagra di Sant’Antonio in programma in via Stradella l’11, il 12 e il 13 giugno, con cucina aperta dalle 20 e tanta musica e divertimento: serata inaugurale con la Rock Night dalle 21, a cura de Il Flauto Magico (suonano Wild Rockers Tricky Traps, Element, Softrock, The Innocent), il 12 si balla il boogie woogie con i maestri della scuola di ballo “Swing Angel’s” e le note dei “Perry Boogie e lady Martini”, mentre dalle 22,30 via alla gara di balloni di fieno. Mercoledì 13 chiusura con i fuochi artificiali, ma prima alle 21 l’orchestra di liscio “I figli di Nessuno” e alle 22 gara di tiro alla fune.