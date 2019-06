“Tutta Vita Niente Fumo”, grande partecipazione all’iniziativa dell’Ausl Irccs di Reggio Emilia

E’ stata un successo la prima edizione dell’iniziativa di sensibilizzazione “Tutta Vita Niente Fumo” organizzata sabato mattina in Piazza Martiri del 7 luglio da Pneumologia dell’Arcispedale Santa Maria Nuova, Lilt Luoghi di Prevenzione Centro provinciale per il trattamento del tabagismo e GRADE onlus con la collaborazione del Comune di Reggio Emilia, il patrocinio di Ordine dei Medici, Coni e Croce Rossa Italiana e il sostegno di diverse associazioni sportive e di volontariato. L’evento si è svolto in concomitanza con la Giornata mondiale senza tabacco promossa dall’Organizzazione mondiale della Sanità.

200 gli esami gratuiti effettuati tra spirometrie e controlli del monossido di carbonio. Partecipata anche la camminata della salute per promuovere i corretti stili di vita organizzata dall’Uisp per le vie del centro storico e confluita davanti alla Banca d’Italia sotto il palco.

Per diffondere il messaggio che si può vivere meglio e più a lungo senza fumare, la giornalista Stefania Bondavalli ha intervistato medici, ex pazienti, ex fumatori, formatori, peer educator di “Luoghi di Prevenzione” e sportivi. Sono intervenuti il direttore generale dell’Ausl Fausto Nicolini e il direttore della Pneumologia Nicola Facciolongo. Tra gli altri ha partecipato Matteo Merli, imprenditore, presidente dell’ASD Atletico Castellazzo, serie A amatoriale calcio che ha raccontato l’iniziativa “NO SMOKE CHALLENGE_smettere di fumare”.

Tutta la mattina è stato presente in piazza uno stand informativo con gadget e video sui corretti stili di vita e si sono create lunghe file per sottoporsi a spirometrie e altri test alla presenza di professionisti sanitari dell’Ausl Irccs di Reggio Emilia. E’ stato presentato inoltre il nuovo regolamento antifumo da applicarsi nelle strutture sanitarie. L’Azienda Usl ringrazia chi ha partecipato attivamente all’organizzazione dell’evento e le associazioni di volontariato che lo hanno sostenuto tra cui l’Associazione Vittorio Lodini, Aisla, Aibat, Casina dei Bimbi e Croce Arancione.