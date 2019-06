Pubblicato il bando di ammissione ai corsi di Dottorato di ricerca ,XXXV ciclo di Unimore

È online il bando per l’ammissione ai corsi di Dottorato di Ricerca Unimore del XXXV ciclo (a.a. 2019-2020). Le domande devono essere presentate entro le ore 13.00 del 20 giugno 2019.

I corsi di Dottorato di Ricerca forniscono le competenze necessarie per esercitare attività di ricerca di alta qualificazione presso soggetti pubblici e privati, nonché qualificanti anche nell’esercizio delle libere professioni, contribuendo alla realizzazione dello Spazio Europeo dell’Alta Formazione e dello Spazio Europeo della Ricerca.

I posti totali disponibili per i Dottorati Unimore sono 213: 18 per il Dottorato Automotive per una mobilità intelligente, 33 per quello in Medicina clinica e sperimentale, 14 per quello in Information and communication technologies (ICT), 12 per quello in Ingegneria dell’innovazione industriale, 21 per quello in Ingegneria industriale e del territorio “Enzo Ferrari”, 21 per quello in Lavoro, sviluppo e innovazione, 13 per quello in Matematica (Sede amministrativa: Università degli Studi di Parma), 5 per quello in Models and methods for material and environmental sciences, 13 per quello in Molecular and regenerative medicine, 10 per quello in Neuroscienze, 8 per quello in Physics and nano sciences, 10 per quello in Reggio childhood studies, 7 per quello in Scienze giuridiche, 17 per quello in Scienze umanistiche e 11 per quello in Scienze, tecnologie e biotecnologie agro-alimentari.

Per il bando e tutti i dettagli si può consultare la pagina dedicata ai Dottorati di ricerca http://www.unimore.it/didattica/dottorati.html