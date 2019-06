E’ di Vignola la “Migliore Ciliegia d’Italia”

E’ un bilancio molto positivo quello che arriva all’indomani di “Vignola…è tempo di ciliegie”, la manifestazione annuale dedicata al frutto tipico vignolese organizzata dalla Pro Loco in collaborazione con l’amministrazione comunale. Diverse migliaia le presenze registrate nella due giorni di sabato 1 e domenica 2 giugno, con tanti visitatori interessati sia agli acquisti di ciliegie, sia a partecipare alle diverse iniziative culturali ed enogastronomiche predisposte per l’occasione.

Proprio Vignola, inoltre, ha ospitato in concomitanza della manifestazione dedicata alle ciliegie la XXII edizione del concorso nazionale organizzato dall’Associazione Nazionale “Città delle Ciliegie” (72 le città aderenti), che ha visto trionfare al primo posto proprio un produttore locale. Si tratta in particolare di Roberto Redorici, titolare dell’omonima azienda agricola, oggi giunta alla quarta generazione. Classe 1959, 59 anni, Redorici si è aggiudicato il titolo di “Migliore Ciliegia d’Italia” con la varietà “Frisco”. “Si tratta di una nuova varietà – spiega lo stesso produttore – che abbiamo impiantato qualche anno fa e che proprio lo scorso anno abbiamo re-innestato perché stava dando qualche problema. Il risultato ottenuto quest’anno, a seguito del re-innesto, è stato decisamente buono, tanto che mi aspettavo di fare bene partecipando a questo concorso, perché vedevo appunto che il prodotto era molto valido. La varietà vincitrice è una ciliegia molto buona al gusto e croccante nella consistenza. Il prossimo step sul quale lavorare sarà quello di ottenere una pezzatura ancora migliore, anche per stressare meno la pianta”. Oggi l’azienda agricola di Roberto Redorici conta 12 ettari a ciliegio, tutti certificati Igp (indicazione geografica protetta), di cui una decina coperti.

Una quindicina sono stati i campioni di ciliegie provenienti da tutta Italia e selezionati da una giuria indipendente, composta da quattro componenti di ANDMI (associazione nazionale direttori dei mercati all’ingrosso), un rappresentante di Alice Tv e un rappresentante di Consumers’ Forum.

Oltre al titolo vinto da Redorici, ieri sono stati assegnati anche i riconoscimenti per “La più buona” tra le ciliegie, andato a Nino Quartieri di Savignano sul Panaro con la varietà “Sweet Lorenz”; per la “Ciliegia più bella”, premio vinto da Anna Maria Berno di Castegnero (VI) con la varietà “Carmen”, e il premio speciale Andmi assegnato a Nicola Centra di Maenza (LT) con la varietà “Samba”.

“In un momento molto delicato per la produzione certasicola, come è quello di quest’anno – afferma il sindaco, Simone Pelloni – avere un produttore che abbia saputo distinguersi con un prodotto di qualità è un risultato che rende onore a Vignola e al suo territorio, nonché alle capacità tecniche e colturali dei nostri agricoltori. Congratulazioni quindi al signor Redorici per avere saputo distinguersi in questo contesto”.

Roberto Carcangiu, presidente della Pro Loco, ha rilevato: “Le migliaia di persone che hanno fatto visita a Vignola nello scorso fine settimana dimostrano ancora una volta che la qualità degli eventi viene premiata. Congratulazioni anche alla professionalità dei produttori locali, che con l’importante risultato conseguito dall’azienda agricola Redorici hanno visto riconosciuta pubblicamente la loro fatica. Grazie infine a tutti coloro, dalle associazioni ai volontari, che hanno contribuito al successo della manifestazione”.

L’assessore all’agricoltura, Massimo Venturi, spiega: “Sono estremamente soddisfatto e orgoglioso del fatto che Vignola e Savignano siano risultati rispettivamente la migliore ciliegia d’Italia e la più buona d’Italia, segno di una professionalità e di una tecnica di coltivazione, da parte dei nostri agricoltori, decisamente eccellenti”.

L’assessore agli eventi, Alberto Frontini, ha aggiunto: “Vignola…è tempo di ciliegie ha registrato un notevole afflusso di gente anche da fuori provincia, segno che il nome di Vignola continua ad essere attrattivo per un turismo di qualità legato alle eccellenze del nostro territorio”.