La Canovi Coperture Sassuolo è Vice Campione Nazionale Under 16

S’interrompe sul più bello il sogno della U16 Canovi Coperture Sassuolo, che nella Finale Scudetto contro Lemen Volley Bergamo cede 1-3 (parziali 25-15 21-25 22-25 22-25).

Oggi più che mai, la pallavolo ci ricorda che nello sport nulla è mai scontato: nella finale che nessuno si aspettava, il risultato è stato quello che – probabilmente – nessuno si aspettava. C’è quindi amarezza nell’ambiente sassolese, perché quella contro Bergamo era sicuramente na partita alla portata delle ragazze di coach Di Toma.

Allo stesso tempo, però, in casa Volley Academy Sassuolo c’è la consapevolezza che quella neroverde è stata un’ottima stagione e altrettanto buono stato il percorso alle Finali di Rieti: 3 vittorie su altrettante partite disputate nel corso del girone di qualificazione, un netto 3-0 nel quarto di finale contro Ancona ed una strepitosa vittoria in rimonta contro le campionesse uscenti di Volleyrò in semifinale.

Per la giovane società sassolese, il secondo posto conquistato oggi è quindi un importante punto di partenza per le stagioni future, così come lo sono i due premi individuali conquistati oggi da Beatrice Gardini e Ludovica Mennecozzi: Gardini è stata premiata come miglior schiacciatrice della manifestazione e Mennecozzi come miglior palleggiatrice.

La stagione delle neroverdi comunque non è ancora finita: martedì 4 inizieranno a Vibo Valentia le Finali Nazionali Under 18 e le nostre ragazze, forti del titolo regionale conquistato lo scorso 19 maggio, inizieranno la loro avventura direttamente dalla fase finale, in programma da giovedì 6 giugno. Della spedizione neroverde faranno parte tante delle neo vice campionesse italiane, assieme ad altre atlete del 2002 e del 2001. A tutte, un grandissimo in bocca al lupo!