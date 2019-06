Stavano scaricando un gommone dalla loro autovettura all’Isola degli Internati, lembo di terrà sul Po a Gualtieri nella Bassa reggiana, quando l’auto, una Fiat Punto, in leggera pendenza, è finita in acqua senza che i due giovani proprietari potessero fare nulla per fermarla. Ai due ragazzi non è rimasto altro che allertare i soccorsi. L’episodio ieri in serata. I vigili del fuoco, dopo aver messo in sicurezza l’auto, stamane sono tornati sul posto procedendo con il recupero del mezzo.