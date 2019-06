La festa dei bambini e delle associazioni: 2 giugno al Parco Enzo Ferrari

Domenica 2 giugno il Parco Enzo Ferrari ospita la tradizionale Festa dei bambini e delle associazioni, un pomeriggio ricco di appuntamenti per i bambini e le famiglie, a cura dei servizi educativi del Comune di Maranello e delle Associazioni di Volontariato del territorio e in collaborazione con il Centro per le Famiglie.

Dalle 16 alle 20 sono in programma attività, laboratori e animazioni, tra sculture di palloncini, mostre, ecomerenda, attività alla scoperta dei prodotti dell’orto a cura dell’Associazione Orti Insieme, laboratorio creativo a spreco zero a cura di Coop. La Lumaca, laboratorio manipolativo sensoriale a cura dei servizi educativi 0-3 anni, biodanza per adulti e bambini (laboratorio di libera espressione con musica, esercizi attivi e di rilassamento con il Circolo Yawp), percorsi di gioco sulla prevenzione di conoscenza del pronto intervento, dimostrazione di massaggio cardiopolmonare e disostruzione pediatrica delle vie respiratorie a cura delle associazioni Croce Rossa e Avap, percorsi di educazione stradale (laboratori di conoscenza sulla sicurezza stradale e sui linguaggi del codice della strada a cura della Polizia Municipale), laboratori sulla body music con proposte di esperienze di connessione tra suoni, movimenti e corpo a cura dell’Associazione Flauto Magico. Dalle 18 alle 20 apericena a cura delle associazioni Acat, Avis, Aido, Hewo, Associazione Chernobyl, Acim-SoS Mama, Associazione Diabetici Star Bene, Orti Insieme, AVAP e Croce Rossa: il ricavato sarà devoluto alla realizzazione di progetti volti al superamento delle barriere architettoniche nel territorio di Maranello.