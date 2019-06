Civica. Sassuolo Sostenibile: “Vogliamo dare futuro all’impegno ambientale”

“Noi della lista ‘Civica. Sassuolo Sostenibile’ siamo scesi in campo per dare il nostro contributo a costruire, sostenendo la candidatura di Claudio Pistoni, la Sassuolo che ci piace: capitale economica, ma a misura d’uomo, nella quale nessuno viene dimenticato e tutti godono di pari opportunità, con la sostenibilità e la difesa dell’ambiente come condizione essenziale e metro di misura per ogni azione, progetto, strumento di pianificazione, servizio.

Ringraziamo i 730 elettori che ci hanno concesso la loro fiducia, consentendoci di raggiungere un positivo 3,7%, motivandoci, anche se non siamo rappresentati in Consiglio Comunale, a dare un futuro all’impegno ambientale che ci ha fatto conoscere e riunire, perché è stata una bella esperienza, umana e politica, nella quale vogliamo coinvolgere altri Sassolesi che condividano le nostre priorità.

Intanto saremo presenti all’insediamento del nuovo Consiglio Comunale, perché è un momento importante e perché il nostro impegno continua, come gruppo di cittadini, per Sassuolo Sostenibile”.

(foto: gruppo candidati della lista ‘Civica. Sassuolo Sostenibile’)