Reggio Emilia: in stato di ebbrezza si scaglia contro gli agenti della Polizia locale

Gli agenti della Polizia locale sono intervenuti stamattina in piazza della Vittoria a Reggio Emilia per bloccare e tranquillizzare un uomo di 38 anni, cittadino indiano con regolare permesso di soggiorno e lavoro, che si era avventato contro l’auto di servizio.

L’uomo, risultato poi essere in stato di ebbrezza, al culmine della sua azione concitata aveva divelto una delle barre tergicristallo dell’automobile e la brandiva contro i due agenti di pattuglia, i quali hanno tuttavia avuto ragione di lui intervenendo prontamente – erano in servizio di controllo in centro storico – e riuscendo a fermarlo.

Il cittadino indiano, trasferito al pronto soccorso e dimesso poco dopo, è stato denunciato per danneggiamento, minaccia e violenza a pubblico ufficiale e lesioni.

Visitati a loro volta al pronto soccorso, i due agenti della Polizia locale sono stati dimessi con una prognosi di qualche giorno.