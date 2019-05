Pride Modena “Diritti al cantro”: La Cgil aderisce con un proprio carro e una colorata delegazione

La Cgil di Modena è tra i sostenitori del Pride “Diritti al centro” che si svolge sabato 1° giugno a Modena per la prima volta nella nostra città.

In preparazione del Pride, la Cgil ha già organizzato il 16 maggio l’iniziativa politica sul tema dei diritti civili e le lotte per la conquista di diritti come l’aborto e il divorzio, sino alle unioni civili, mentre è stato sottolineato il rischio di arretramento su questi stessi diritti presente nel Ddl Pillon, nei contenuti del Congresso mondiale delle famiglie del marzo scorso e nelle dichiarazioni del ministro della famiglia Fontana.

La Cgil di Modena propone un carro con il gruppo musicale degli Skambisti accompagnati da danzatori afro e si caratterizza per la rappresentazione di tante professioni del mondo del lavoro. Come organizzazione sindacale, la Cgil è consapevole di quanto sia importante difendere i diritti delle persone Lgbt sui luoghi di lavoro contro ogni forma di discriminazione. A questa proposito la Cgil ha da qualche anno ha sottoscritto una convenzione per promuovere la formazione dei delegati e dei funzionari per la prevenzione delle discriminazioni e la promozione dei diritti dei lavoratori Lgbt anche attraverso la contrattazione.

Anche la Cgil condivide lo slogan “Diritti al centro” poiché difendendo i diritti dei più fragili si rafforzano i diritti di tutti, perché siamo tutti uguali e diversi.

Il concentramento del corteo del Pride è previsto presso il parco Novi Sad alle ore 14 e la partenza del corteo alle ore 15 per le vie del centro per tornare al Novi Sad per interventi e spettacoli che proseguiranno la sera anche al Baluardo della Cittadella.