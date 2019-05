Maltempo, interventi sulle strade provinciali in Appennino

A Serramazzoni gli operatori del servizio provinciale Viabilità hanno lavorato fino alla tarda serata di mercoledì 29 maggio lungo la strada provinciale 3 Giardini, vicino al centro abitato, per tenere pulito un tratto dell’arteria minacciato da fango e acqua.

La strada è regolarmente percorribile e prosegue il monitoraggio costante della situazione come del resto avviene da diversi giorni su tutta la rete della viabilità provinciale dell’Appennino.

Nella giornata di oggi sono previsti lavori a Frassineti di Pavullo lungo la provinciale 33 nella frazione per favorire il deflusso delle acque che minacciano la sede stradale e in un tratto al confine con il comune di Polinago; lavori in corso ancora sulla provinciale 3 per mettere in sicurezza uno smottamento vicino la frazione di Montagnana e sulle provinciali tra Montefiorino e Frassinoro dove, lungo la provinciale 486, si circola tuttora a senso unico alternato in tre punti dove si sono verificati cedimenti della sede stradale; sulla provinciale 4 Fondovalle Panaro, vicino a Ponte Samone, gli operatori da alcuni giorni stanno effettuando ripetuti interventi di pulizia e messa in sicurezza in un tratto di versante instabile.

Sotto controllo anche la situazione della provinciale 34 a Montese dove permane un senso unico per frana vicino Castelluccio e la provinciale 623 del passo Brasa dove tuttora si circola a senso unico alternato in due tratti vicino al centro abitato di Zocca e in un tratto al confine con il territorio bolognese.

Resta chiusa, invece, la provinciale 26 vicino Castagneto di Pavullo per il cedimento del fondo stradale causato da una frana e permangono le restrizioni alla circolazione con senso unico alternato, sempre per frana, lungo la provinciale 324 del passo delle Radici tra Sestola e Roncoscaglia, dove il movimento franoso che incombe sull’arteria non si è ancora assestato, e nel territorio di Prignano: sulla provinciale 19 vicino alla frazione di Castelvecchio, sulla provinciale 24, vicino a Saltino, e lungo la provinciale 23.