Concerto dell’Icarus Ensemble domenica pomeriggio a Castellarano

Un interessante e curioso appuntamento dal titolo “Variazioni sul tema dell’acqua” si svolgerà domenica 2 giugno alle ore 17 alla Casa di Guardia della Traversa sul Secchia a Castellarano (RE), nell’ambito dell’iniziativa “Il Secchia che unisce”.

Si tratta di un concerto dell’Icarus Ensemble, gruppo di livello internazionale di cui fanno parte: Francesco Pedrazzini (voce e percussioni), Gabriella Genta (percussioni), Marco Lazzaretti (percussioni) e Martino Mora (percussioni).

Il concerto, organizzato dall’associazione “Amici del quartetto Guido A. Borciani” in collaborazione con l’Ente Parchi Emilia Centrale, si basa sul rapporto tra musica e natura.

L’espressione “scorrere”, sia in riferimento al susseguirsi delle melodie, sia in relazione al naturale defluire di un corso d’acqua, o il termine “rumore” come ovvio rimando ad una fonte sonora, ma anche per descrivere il “suono” della pioggia o delle onde del mare, sono alcune delle tante possibili accezioni semantiche riferibili tanto alla musica quanto all’acqua.

Su tali termini gli “Amici del quartetto Guido A. Borciani” hanno realizzato un Glossario semiserio sul tema dell’acqua e della musica, uno strumento didattico per avvicinare alla musica il pubblico scolastico, ma anche una sorta di giocosa guida linguistica all’esecuzione e all’ascolto dei brani in programma, che vuole anche essere un omaggio agli enti preposti (come gli Enti Parco) alla cura ed alla tutela delle risorse idriche e della biodiversità del paesaggio.