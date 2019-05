Al via la XIV edizione della ‘Festa del racconto’ di Carpi, Soliera, Campogalliano, Novi

Non è facile ripercorrere la storia recente della nostra Repubblica. Dall’epoca stragista degli anni di piombo, al rapimento e all’uccisione di Aldo Moro, dal fenomeno del berlusconismo all’intolleranza razziale, cui una politica azzerata non sembra trovare soluzioni, Ezio Mauro, uno dei più autorevoli giornalisti italiani (già direttore de La Stampa e de la Repubblica), prova a indicare il cammino da seguire. Nell’incontro “La storia d’Italia” partendo dalla consapevolezza della fragilità della democrazia, arriva ad affermare l’assoluta necessità di ripensare alla radice i nostri stili di vita e di dare una nuova cornice culturale alla nostra politica (ore 18.30 Carpi, tenda di piazza Re Astolfo).

In occasione del 50° del concerto di Woodstock, il Wire Trio di Enzo Pietropaoli propone un’originale rilettura contemporanea di un evento epocale e irripetibile, che ha rappresentato l’apice della cultura hippie, e non solo nella sua forma musicale. Gli artisti considerati sono i personaggi di punta di quei quattro giorni, sia per ragioni musicali, di costume, o anche per come hanno rappresentato quel movimento culturale: Santana, The Who, Janis Joplin, Joan Baez, Joe Cocker, Creedence Clearwater Revival, Sly And The Family Stone, Jimi Hendrix. Il concerto-lezione “Woodstock Revolution” è aperto da Gino Castaldo – noto giornalista musicale – che propone e commenta ascolti, filmati e testimonianze d’epoca, per informare, incuriosire e stimolare il pubblico (ore 21.00 Carpi, teatro comunale).

“Le guarigioni” è il primo libro di Kim Rossi Stuart: l’attore e regista ha scelto il racconto come forma narrativa per il suo debutto letterario. I personaggi dei suoi racconti si muovono con andamento irregolare e imprevedibile, attraversando una vita che sorprende e confonde le direzioni, come spiegherà nell’incontro “C’è sempre qualcosa da cui guarire”. Sono uomini e donne che combattono per trovare, se non le risposte, almeno le domande giuste da porsi, lungo il sottile filo che unisce queste cinque storie: microcosmi di amore, lotta, impazzimenti e visioni (ore 21.30 Carpi, tenda di piazza Re Astolfo).

Programma ragazzi di venerdì 31 maggio

“Il tempo (sospeso) di Susanna” è un appuntamento per le classi della scuola primaria dedicato a immaginare storie, proprio quelle di Susanna Mattiangeli, dove comanda la meraviglia e non l’orologio. L’autrice, tra letture e giochi, accompagna i bambini nel loro utilissimo “perdere tempo” (Venerdì 31 maggio ore 9.30-11.00; 11.00-12.30 Carpi, sala delle Vedute).

Nell’incontro “Inutile Tentare Imprigionare Sogni” con lo scrittore Cristiano Cavina, dopo un anno d’immersione in libri, fumetti, serie tv e social, proposti dal progetto I-boy, il racconto nell’epoca del digitale, le classi dell’ITI “L. da Vinci” e dell’IPSIA “G. Vallauri” hanno l’opportunità di parlare della genesi delle storie, delle influenze che le fanno nascere e sviluppare, del loro intrecciarsi con altre storie e con la vita (venerdì 31 maggio ore 10.30 Carpi, auditorium Loria).

