Corso di birdwatching, sabato a Mirandola

È la terza lezione di birdwatching, incentrata su “Gli uccelli rapaci diurni e notturni”, quella che si terrà sabato 1 giugno alle ore 15 alla Som-Stazione Ornitologica Modenese “Il pettazzurro” di via Montirone 3 (in località Confine di Mortizzuolo). L’incontro (terzo di cinque complessivi) sarà a cura di Antonio Gelati, direttore del Museo civico di Ecologia e Storia naturale di Marano sul Panaro. L’iniziativa è organizzata in collaborazione con il centro di educazione ambientale “La Raganella”, Asoer, Consorzio della Bonifica di Burana e Comune di Mirandola. Per info: som@cisniar.it o 335/5256175. Per la lezione è richiesto un contributo di 10 euro.