Giardini di Mirò in concerto domenica al Nuovo Cinema Teatro Italia di Soliera

Prosegue il tour estivo dei Giardini di Mirò, vera e propria leggenda della musica indipendente italiana, per presentare il loro ultimo disco “Different Times”. La band sarà in concerto gratuito domenica 2 giugno alle ore 21 al Nuovo Cinema Teatro Italia di Soliera (via Garibaldi, 80) nell’ambito della Festa del Racconto.

Il tour, organizzato da DNA concerti, prosegue martedì 11 giugno al Biografilm Festival di Bologna e sabato 27 luglio al festival Poietika a Sepino (CB). Saranno poi quattro le date dell’esclusivo minitour insieme ai Massimo Volume e toccheranno Verona, Milano, Roma e Ancona.