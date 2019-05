Cielo coperto o molto nuvoloso, con precipitazioni deboli a tratti moderate che tenderanno ad interessare l’intero territorio regionale. Temperature: minime in lieve calo comprese tra 15 e 16 gradi; massime in decisa diminuzione comprese tra 16 gradi delle pianure interne e 18 gradi del settore costiero. Venti: deboli in prevalenza dai quadranti orientali, con rinforzi su mare e costa. Mare: da mosso a molto mosso al largo.

(Arpae)