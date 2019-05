Previsioni meteo Emilia Romagna, domenica 26 maggio

Da nuvoloso a molto nuvoloso con nubi in intensificazione dal pomeriggio. Piogge, localmente anche a carattere di rovescio e temporale in estensione dai rilievi alla pianura, dal tardo pomeriggio-sera. Temperature: minime pressoché stazionarie, comprese tra 14 e 16 gradi; massime in lieve diminuzione con valori intorno a 18/20 gradi sulla costa; 21/23 gradi sulla pianura centro-occidentale. Venti: deboli, prevalentemente dai quadranti orientali, con rinforzi sul mare, costa e crinale appenninico. Rinforzi e raffiche anche nelle zone interessate dai fenomeni temporaleschi. Mare: inizialmente poco con aumento del moto ondoso dal pomeriggio-sera.

(Arpae)