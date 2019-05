Ospedale di Pavullo: ecco la nuova sala operatoria

Si avviano verso la conclusione i lavori che permetteranno la ripresa dell’attività chirurgica all’Ospedale di Pavullo. Oggetto di una ristrutturazione complessiva, il nuovo blocco operatorio sta prendendo forma: giovedì 23 maggio personale della Direzione Sanitaria e del Servizio Tecnico dell’Azienda USL di Modena ha effettuato un sopralluogo nella nuova sala – la prima ad essere ultimata – verificando lo stato di avanzamento dei lavori. Nei prossimi giorni sono in programma le ultime rifiniture, seguiranno i collaudi e le prove microbiologiche, ultime operazioni necessarie per la ripresa delle attività. Parallelamente proseguono i lavori di ristrutturazione nel resto dell’area dedicata al comparto operatorio, dove avrà sede anche la seconda sala operatoria.

Il progetto – La ristrutturazione del blocco operatorio, finanziata per 1 milione e 800mila euro (1.400.000 dalla Regione Emilia-Romagna e 400.000 da fondi Ausl), permette di proseguire nel progetto di potenziamento delle attività operatorie effettuate a Pavullo (in regime ordinario, ambulatoriale e di Day Surgery) ed assicurare la degenza e osservazione di un’ampia casistica di interventi (oculistici, ortopedici, chirurgici, otorinolaringoiatrici, ecc). Grazie all’investimento sulle nuove sale operatorie e sul personale – acquisito a inizio 2019 un nuovo chirurgo e un altro chirurgo ancora è in arrivo ad aprile – Pavullo avrà un comparto operatorio caratterizzato da efficienza, alte performance, standard di sicurezza operativa e tecnologie in grado di assicurare al meglio lo svolgimento dell’attività chirurgica. La superficie complessivamente interessata ai lavori è di 748mq.