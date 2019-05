Per Modena-Reggiana divieti in zona stadio

In vista della partita Modena – Reggio Audace in programma domenica 26 maggio, alle 16, allo stadio Braglia a Modena, nella zona dell’impianto sportivo sono state individuate alcune aree dove è vietata la sosta dalle 7 alle 24 della domenica. L’indicazione, concordata con le forze dell’ordine, potrà poi essere integrata da altre disposizioni che potranno essere decise dal Tavolo tecnico in programma nella giornata di sabato.

I divieti di sosta con rimozione dei veicoli, per consentire l’allestimento delle protezioni di sicurezza, saranno su entrambi i lati di via Montecuccoli, di via Monte Kosika (da via Galvani a piazzale Tien An Men) e di viale Fontanelli, oltre che su tutto il piazzale Tien An Men. Le rimozioni delle auto inizieranno già dalle prime ore della domenica mattina.

Al mattino, inoltre, è in programma sia il mercator straordinario sia un’iniziativa alla piscina Dogali, per la quale i partecipanti sono invitati a utilizzare il parcheggio nell’area di via IV Novembre (ex Macello).

Presumibilmente nella tarda mattinata di domenica, inoltre, sarà attivato anche il divieto di circolazione nelle strade nell’area dello stadio come via Montecuccoli, via Fontanelli e un tratto di via Monte Kosika, dalla rotatoria con via Montecuccoli.

I seggi elettorali delle scuole Cittadella saranno comunque raggiungibili nella giornata di domenica da via 4 Novembre e da via Cittadella.