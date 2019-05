In PaggeriArte una mostra in ricordo di Lucio Sorrentino

La Galleria Annovi di Sassuolo è lieta di proporre la mostra “In ricordo di Lucio Sorrentino”, che si terrà in contemporanea a PaggeriArte (piazzale Della Rosa, di fronte a palazzo ducale) dal 1° al 23 giugno prossimo. L’esposizione continuerà anche presso il proprio spazio di via Radici in Piano, 127. L’evento è stato concordato con la famiglia del pittore scomparso, in occasione del 25° anno dalla sua morte. I figli Tullio e Paolo, oltre a mettere a disposizione alcune opere del padre, sono orgogliosi di dedicare l’evento ad un artista che ha caratterizzato un lungo periodo della vita artistica del territorio sassolese e non solo. Il vernissage della mostra si svolgerà sabato 1 giugno in PaggeriArte, con inizio alle ore 17, con ingresso libero per tutti. A presentare vita ed opere dell’artista sarà l’esperto Luca Silingardi.

Lucio Sorrentino, classe 1929, origini napoletane, arrivò a Sassuolo alla fine degli Anni Cinquanta. Già nella sua adolescenza era stato contagiato dalla pittura, arte che espresse con grande maestria nei primi anni lavorativi a Sassuolo. Verso i cinquant’anni lascia il lavoro per dedicarsi interamente alla pittura e la sua produzione diventa più cospicua. Tra le sue opere grande impatto hanno avuto gli scorci di una Sassuolo che ormai è notevolmente cambiata.