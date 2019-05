Vende online ricambi per moto che non spedisce: denunciato dai carabinieri di Quattro Castella

Un inserzione ingannevole su un sito di annunci, un utenza telefonica dove portare avanti la trattativa e una postepay dove finivano i soldi delle “vendite fantasma” di ricambi di motocicli. In questo modo un napoletano ha raggirato anche un operaio reggiano che ha risposto all’annuncio concernente la vendita di uno scarico per motocicli, pagato 200 euro senza vedersi consegnare il ricambio. Per questo i carabinieri della stazione di Quattro Castella, a cui l’operaio ha sporto denuncia, a conclusione di mirate indagini telematiche, hanno denunciato per truffa alla Procura reggiana un uomo di 38 anni abitante a Melito di Napoli.

Le indagini sono partite a seguito della denuncia presentata da un operaio 32enne reggiano che aveva acquistato su un noto sito di annunci uno scarico per il suo motociclo, commercializzato a 200 euro. Dopo aver contattato telefonicamente l’utenza indicata nell’annuncio, riusciva a concludere l’acquisto per l’importo richiesto che versava secondo quanto pattuito sulla postepay indicatagli dall’inserzionista. All’accredito del denaro non è però corrisposta la consegna; l’inserzionista è poi sparito nel nulla bidonando il malcapitato reggiano. Materializzato di essere rimasto vittima di una truffa l’uomo si è presentato ai carabinieri di Quattro Castella formalizzando la denuncia. Dopo una serie di riscontri i militari hanno catalizzato le attenzioni investigative sull’odierno indagato che, acquisiti incontrovertibili elementi di responsabilità, veniva denunciato.