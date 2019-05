Piazza San Francesco e piazza Santo Stefano, ecco l’ordinanza per i mesi estivi

Il Sindaco Virginio Merola ha firmato un’ordinanza per contrastare fenomeni di degrado urbano e tutelare la quiete dei residenti delle aree di piazza San Francesco e Santo Stefano. L’ordinanza dispone il divieto, a partire dalle 21 di oggi, 23 maggio, di consumo di bevande in vetro e lattina e di alcolici in qualsiasi contenitore, il divieto di utilizzare qualsiasi strumento musicale e qualsiasi altro oggetto utilizzato come strumento musicale e per la diffusione di suoni, il divieto di utilizzare apparecchi di riproduzione musicale e/o destinati alla diffusione di suoni nell’ambiente. L’ordinanza tutela il decoro ribadendo anche il divieto di abbandono di rifiuti. L’area nella quale l’ordinanza sarà in vigore, tutti i giorni dalle 21 alle 7 del giorno dopo e fino al 30 settembre 2019, è quella di piazza San Francesco (fino a piazza Malpighi e via del Pratello), via del Borghetto e via de’ Marchi e di piazza Santo Stefano.

La violazione del divieto di consumare bevande in contenitori di vetro e lattine e alcolici in qualsiasi contenitore e la violazione del divieto di abbandonare rifiuti comportano la sanzione amministrativa del pagamento da 100 a 500 euro (200 euro in misura ridotta) ed è disposto il sequestro amministrativo: prima della contestazione della violazione, il trasgressore viene diffidato a sanarla interrompendo il comportamento che l’ha determinata. Se ciò non accade immediatamente, scatta la sanzione. La violazione invece del divieto di suonare strumenti musicali o utilizzare apparecchi destinati esclusivamente alla riproduzione e diffusione sonora comporta la sanzione amministrativa da 300 a 500 euro (400 euro in misura ridotta). Si applica inoltre la sanzione amministrativa accessoria della confisca degli strumenti di produzione o diffusione di musica o altri suoni.