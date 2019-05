Il sottosegretario Molteni in visita a Mirandola e a Modena

Il 22 maggio 2019 il Sottosegretario di Stato all’Interno On. Nicola Molteni, si è recato a Mirandola dove, con il Prefetto di Modena Maria Patrizia Paba, il Sindaco Maino Benatti e il Comandante della Polizia Municipale Gianni Doni, ha reso omaggio alle vittime dell’incendio doloso che ha devastato il Comando della Municipale nella notte precedente.

Il Sottosegretario ha sostato presso la sede del Comando dove ha ascoltato dal Prefetto e dal Sindaco la ricostruzione degli eventi, informandosi sullo stato di salute dei residenti evacuati dalla palazzina, sulla loro sistemazione alternativa a cura del Comune e sulle misure per assicurare la continuità dell’attività della Polizia Municipale.

Nella circostanza, il Sen. Molteni ha ringraziato l’Arma dei Carabinieri per il pronto intervento che ha consentito di arrestare il cittadino straniero presunto responsabile dell’incendio doloso, la Polizia Locale, i Vigili del Fuoco e tutti coloro che sono intervenuti.

In seguito, il Sottosegretario Molteni si è recato in Prefettura dove ha partecipato ad una riunione con i Vertici delle Forze di polizia e dei Vigili del Fuoco, il Sindaco e il Presidente della Provincia di Modena, i Comandanti della polizia provinciale e della Polizia Municipale di Modena.

Nel corso della riunione è stata presa in esame la situazione dell’ordine e della sicurezza pubblica nella provincia di Modena, attraverso gli interventi di tutti i presenti al tavolo.

Il Sottosegretario Molteni, nel manifestare il suo apprezzamento per il lavoro svolto per garantire la sicurezza e il controllo del territorio grazie alla proficua collaborazione instaurata tra le Istituzioni e le Forze di polizia, ha ricordato l’impegno del Governo per la città di Modena e la sua provincia: 369.000 euro per la rete di videosorveglianza, 64.000 euro assegnati al comune di Modena per gli interventi di contrasto al fenomeno di spaccio di sostanze stupefacenti nell’ambito dell’operazione “scuole sicure”.

Il Sottosegretario ha poi preso atto dell’evoluzione delle statistiche relative alla criminalità in provincia di Modena che, alla data del 10 maggio, segnalano sia nella provincia che nella Città di Modena indici negativi e un trend in diminuzione, confermando la tendenza dello scorso anno.