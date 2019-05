Fabrizio Saccomanni, uno degli economisti italiani più noti sarà ospite di Unimore

In occasione del 50ennale del Dipartimento di Economia Marco Biagi verrà presentato il libro, edito da Il Mulino, “Crepe nel sistema” di Fabrizio Saccomanni.

L’eredità della crisi che ha sconvolto l’economia globale a partire dal 2008 – si spiega nel volume – è stata pesante: crescita inadeguata, disoccupazione, disuguaglianze nella distribuzione dei redditi, crollo degli investimenti pubblici. Le contromisure adottate dai governi sono state nel complesso inefficaci. Si è evitata l’implosione del sistema finanziario, ma si sono sottovalutate sia la natura strutturale della crisi, sia le gravi conseguenze sociali e politiche che essa avrebbe provocato. Si sono date risposte tardive, parziali, non coordinate a livello internazionale, mentre si è aperta la strada al protezionismo commerciale e finanziario, svilendo il ruolo e le funzioni delle istituzioni della cooperazione multilaterale. Con le incertezze generate dalle politiche nazionalistiche della nuova amministrazione americana, dall’attivismo internazionale della Cina, dalle divergenze in seno all’Unione Europea, il rischio di frammentazione del sistema economico globale non è stato mai così elevato.

L’incontro, che vedrà presente l’autore, Fabrizio Saccomanni, oggi Presidente UniCredit, si terrà venerdì 24 maggio 2019 alle ore 10.30 presso l’Aula Magna Est del Dipartimento di Economia Marco Biagi (viale Berengario 51) a Modena. Il noto economista sarà affiancato dal prof. Andrea Landi, docente del Dipartimento di Economia Marco Biagi e Coordinatore del 50ennale, dal dott. Sergio Lugaresi, Senior Adviser di Oxera, e dal prof. Giuseppe Lusignani, docente del Dipartimento di Scienze Aziendali dell’Università di Bologna.

L’evento sarà a ingresso libero e gratuito fino a esaurimento posti.

Fabrizio Saccomanni è stato Direttore Generale della Banca d’Italia dal 2006 al 2013, quando è stato nominato Ministro dell’economia e delle finanze dal Governo Letta. Ha svolto incarichi presso il Fondo monetario internazionale, la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, la Banca dei regolamenti internazionali, la Banca centrale europea. Ha insegnato alla LUISS di Roma, alla London School of Economics e alla Paris School of International Affairs a SciencesPo.

Dal giugno 2017 all’ottobre 2018 è stato membro del G20 Eminent Persons Group on Global Financial Governance. Dall’aprile 2018 è Presidente di UniCredit.