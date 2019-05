Sabato a Bologna un tour in bicicletta alla scoperta dei beni confiscati alla criminalità organizzata

Gli Ordini degli Ingegneri e degli Architetti di Bologna, in collaborazione con il Master di II livello in Gestione e riutilizzo dei beni sequestrati e confiscati, Pio La Torre, dell’Università Alma Mater Studiorum di Bologna, organizzano, invitando i cittadini a partecipare, il tour in bicicletta per i quartieri della città che ospitano immobili oggetto di confisca alla criminalità organizzata in programma sabato 25 maggio, con ritrovo alle ore 10 in Piazza Re Enzo.

Il riutilizzo ai fini sociali di un bene confiscato rappresenta l’emblema della trasformazione mediante la quale un simbolo del potere mafioso diventa bene comune della collettività.

L’itinerario, guidato da Daniele Vincenzi, attraverso alcune tappe significative ripercorre l’evoluzione urbanistica della città e propone la visita ad alcuni immobili confiscati, la cui particolare valenza sociologico-giuridica sarà narrata dalla Professoressa Stefania Pellegrini, Direttrice del Master Pio La Torre.

La chiave di lettura proposta mira a restituire la reale entità del fenomeno mafioso, ancora erroneamente considerato espressione peculiare del Mezzogiorno d’Italia.

Il tour è aperto a tutti e gratuito. Per partecipare iscriversi a questo link