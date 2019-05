Nuovo appuntamento a Formigine per la rassegna “Lo specchio di noi _ Balcani d’Europa”

Prosegue mercoledì 22 maggio alle ore 21.30, presso la Sala Consigliare del Castello di Formigine, la rassegna “Lo specchio di noi _ Balcani d’Europa” con Alessandro Scillitani che presenterà il film documentario “Alla ricerca di Europa-looking for Europe” realizzato insieme a Piero Tassinari, storico e professore all’Università di Cardiff scomparso nel 2017, e allo scrittore e giornalista Paolo Rumiz. Ne dialogherà insieme a Giulia Bondi, giornalista Rai e viaggiatrice (ingresso libero).

Il lungometraggio – proiettato in varie sale cinematografiche da Trieste a Bruxelles, da Genova a Matera registrando il tutto esaurito – documenta il viaggio in barca di tre uomini attraverso il Mediterraneo, tra isole turche e greche sulle tracce di leggende di ieri e paure di oggi: Alla Ricerca di Europa.

Gli interpreti sono Piero Tassinari, storico e skipper, e Paolo Rumiz, scrittore e viaggiatore, in un viaggio in cerca di Europa, attraverso il Mediterraneo, tra le isole turche e greche, tra leggende di ieri e paure di oggi. Europa è nata in Oriente, nelle terre dei Fenici. Fu Giove, innamorato di lei, a portarla via mare in Occidente dopo averla ingannata sotto le sembianze di un mansueto toro bianco. Piero Tassinari e Paolo Rumiz sentono il bisogno di mostrare cosa significhi essere europei, rintracciare dove nasce l’Europa. Da qui la follia di trasformare Moya, barca inglese che ha passato gran parte della sua esistenza in Inghilterra, in un toro, trovare le corna. Zeus si trasforma in toro, rapisce Europa dalla Fenicia, dall’Asia, la porta in Europa. Così, comincia il viaggio nel Mediterraneo, tra la Turchia e la Grecia, alla ricerca di Europa.

Autore di documentari, musicista e cantante, Alessandro Scillitani, delle sue opere cura sceneggiatura, regia, montaggio e musiche. Dal 2011 collabora con Paolo Rumiz, con cui ha realizzato numerosi film. Nel 2013 ha fondato la società di produzione Artemide Film, con la quale realizza numerose opere, molte delle quali sono state distribuite in edicola con «la Repubblica» e trasmesse su LaEffe TV. Ha partecipato a numerosi Festival e rassegne; è fondatore e direttore artistico del Reggio Film Festival, concorso internazionale per cortometraggi.