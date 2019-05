Manutenzione programmata in vista per l’acquedotto di Quattro Castella

Giovedì prossimo 23 maggio sono previsti interventi tecnici sulla rete per la sostituzione di componenti usurati e saracinesche: i lavori inizieranno nel primo pomeriggio per terminare prima di sera.

Per consentire l’effettuazione degli interventi, verrà interrotta l’erogazione dell’acqua dalle ore 14.00 a fine lavori, che si prevede vengano terminati in circa tre ore. L’interruzione interesserà la parte alta di Quattro Castella: Via De Amicis – Via Veneto – Via Mazzini – Via S. Francesco – Via Giotto – Via Dei Lavoratori – Via Don Gherardini – Via Pasteur – Via Matildica – Via Roma – Via Marconi – Via Montecassino – Via Risorgimento – Via Sturzo – Via Bianello e zone limitrofe.

Gli impianti devono essere ritenuti sempre in pressione, potendo la normale erogazione essere ripristinata in qualsiasi momento. Si ringraziano i cittadini per la collaborazione.