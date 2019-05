Elezioni: sezioni a Gorzano, orari ufficio e trasporto ai seggi

Il Comune di Maranello ricorda che, a seguito della demolizione dello stabile di via Vandelli 486 a Gorzano, come già comunicato agli elettori interessati, le sezioni elettorali 15 e 19 sono state collocate presso la scuola d’infanzia J. da Gorzano in via Ticino n. 19.

In occasione delle elezioni europee ed amministrative del 26 maggio, l’ufficio elettorale è aperto per il rilascio delle schede elettorali nelle giornate di venerdì 24 e sabato 25 dalle 9 alle 18 e domenica dalle 7 alle 23.

In occasione della tornata elettorale, il Comune di Maranello e AVAP Maranello organizzano un servizio di trasporto ai seggi riservato alle persone in carrozzina o che presentano gravi difficoltà di deambulazione. I cittadini interessati possono richiedere la prenotazione del servizio entro le ore 12.00 del 26 maggio 2019 chiamando il numero 0536 240146. Il servizio è gratuito e comprende il trasporto con automezzi attrezzati da casa al seggio elettorale e ritorno.