Unimore: domani presentazione delle lauree magistrali

Martedì a Unimore si presenta l’offerta delle lauree magistrali biennali che verranno attivate nell’anno accademico 2019/2020. Sono complessivamente 37. L’appuntamento, disponibile anche in diretta streaming su tv.unimore.it, si svolgerà martedì 21 maggio e coinvolgerà tutti i dipartimenti dell’Ateneo.

Unimore per la prima volta ha deciso di promuovere un appuntamento di orientamento per presentare le proprie lauree magistrali, ovvero i corsi biennali di secondo livello che si possono intraprendere dopo il conseguimento di una laurea triennale, completando così un percorso che attrezzerà e preparerà in maniera molto più approfondita il bagaglio di conoscenze scientifiche e competenze dei laureati.

Le lauree magistrali che compongono l’offerta formativa del prossimo anno accademico 2019-2020 sono in tutto 37.

Dip. Scienze Chimiche e Geologiche (MO) 4

Dip. Scienze Fisiche, Informatiche e Matematiche (MO) 3

Dip. Scienze della Vita (MO) 5

Dip. Ingegneria “Enzo Ferrari” (MO) 9

Dip. Studi Linguistici e Culturali (MO) 4

Dip. Economia Marco Biagi (MO) 5

Dip. Comunicazione ed Economia (RE) 3

Dip. Scienze e Metodi dell’Ingegneria (RE) 2

Dip. Educazione e Scienze Umane (RE) 1

Facoltà di Medicina e Chirurgia (RE) 1

L’iniziativa di presentazione si terrà in contemporanea per tutti i dipartimenti, anche se le presentazioni seguiranno orari d’inizio differenziati, nella giornata di martedì 21 maggio.

In questa occasione docenti, studenti ed operatori dell’orientamento, illustreranno i corsi di studio delle lauree magistrali e i servizi per gli studenti di Unimore. Durante gli incontri in programma sarà quindi possibile conoscere le caratteristiche e le peculiarità dell’offerta formativa di Unimore, raccogliere informazioni sulle modalità di accesso e di iscrizione, sulla qualità dei numerosi servizi a disposizione degli studenti e su vantaggi e opportunità in tema di diritto allo studio e di vita universitaria.

Le presentazioni dei corsi di laurea magistrale saranno disponibili

in diretta streaming su: tv.unimore.it

In questo ultimo quinquennio è molto cresciuto l’interesse degli studenti per le lauree magistrali Unimore, che hanno avuto dall’anno accademico 2014/2015 un’impennata del 49,17% di incremento: le matricole a questi corsi sono infatti passate da 1.499 a 2.236 con un aumento di 737 iscritti, in massima parte provenienti da fuori regione 46% (cinque anni fa erano il 38%). Questo sta ad indicare la forte attrattività esercitata dall’Ateneo di Modena e Reggio Emilia, che accoglie anche un altro 2% di matricole provenienti da paesi stranieri e un 11% di residenti in altri capoluoghi emiliano-romagnoli.

Di seguito riportiamo il calendario di inizio dei vari appuntamenti con le indicazioni sulla sede di svolgimento.