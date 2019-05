ForRun 5.30 Formigine: ultime ore per iscriversi Partenza all’alba del 24 maggio

C’è ancora tempo, fino a tutto domani, martedì 21 maggio, per iscriversi alla ForRun 5.30 di Formigine, in programma venerdì 24 maggio, quando a Formigine si correrà di nuovo all’alba, con ritrovo per tutti i partecipanti in piazza Calcagnini. Per questa quarta edizione confermata la lunghezza del tracciato di 5,5 chilometri, da percorrere di corsa o di passo e la finalità solidale, con l’intero utile devoluto a progetti per la comunità.

Tutta la manifestazione sarà poi come sempre a bassissimo impatto ambientale, grazie all’utilizzo di soli materiali bio, riciclabili e a km 0, con ristoro a base di frutta di stagione, acqua e tè. Ci si iscrive ancora all’edicola di via Unità d’Italia e all’Happy Bar di via Trento Trieste. Info e news sulle pagine Facebook del Comune di Formigine e della Podistica Formiginese.