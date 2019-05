Mercoledì 22 maggio il Giro d‘Italia farà il suo passaggio nel territorio del Distretto di Correggio. In questa giornata al Centro prelievi di via Carletti 2 l’accesso diretto ai prelievi sarà garantito solo per le urgenze. L’attività di prenotazione Cup sarà garantita nei limiti del possibile, tenendo conto degli inevitabili disagi alla viabilità che si verificheranno tra le ore 10 e le ore 13.30 a causa della chiusura di strade e incroci. Ci scusiamo sin da ora per eventuali disguidi.