Giro d’Italia a Reggio Emilia, importanti modifiche alla viabilità cittadina mercoledì

In occasione del passaggio in città del Giro d’Italia – a Reggio in occasione dell’undicesima tappa, la Carpi-Novi Ligure – la mobilità cittadina subirà importanti modifiche nella giornata di mercoledì 22 maggio.

I ciclisti arriveranno a Reggio intorno a mezzogiorno provenendo da Massenzatico e attraverseranno la città per poi dirigersi, lungo la via Emilia, verso Parma. Il loro passaggio sarà preceduto dalla carovana composta da sponsor, vetture stampa e radio tv, staffetta dei motociclisti, vetture della direzione e ammiraglie delle squadre.

Alle ore 11 circa la carovana pubblicitaria si fermerà per circa mezz’ora su viale Isonzo per la consueta distribuzione del materiale pubblicitario del Giro.

LIMITAZIONI AL TRAFFICO E ALLA SOSTA

Per consentire il passaggio in sicurezza dei ciclisti e della carovana, a partire dalle ore 10.30 di mercoledì 22 maggio e fino a transito avvenuto (indicativamente verso le ore 13), saranno chiusi al traffico le vie Bertocchi, Beethoven, Mozart, del Chionso, viale Regina Margherita, Makallè, viale Isonzo, via Emilia all’Angelo, fratelli Cervi, Vico, Bruno e Newton. Sarà inoltre precluso al traffico l’accesso in entrata e in uscita a tutte le laterali delle strade interessate dalla chiusura. Saranno quindi istituiti doppi sensi di circolazione su tutte le strade a senso unico chiuse adiacenti al percorso di gara.

Per consentire il deflusso del traffico cittadino saranno mantenuti 4 varchi di attraversamento del percorso, presidiati dalla Polizia locale, che saranno aperti al transito “a singhiozzo”, compatibilmente con il passaggio della carovana. Si tratta delle intersezioni con via Adua-via Cisalpina; via Ferrari-via Dalmazia; via Chopin-via Hiroshima; via Cafiero-via Camurri.

La riapertura delle strade interessate dal passaggio del Giro avverrà gradualmente, con il deflusso degli ultimi ciclisti, e sarà intorno alle ore 13.

Le deviazioni al traffico consigliate saranno indicate in loco. A tal fine saranno momentaneamente disattivati i varchi ZTL posti sulle vie Nobili, Roma e viale Allegri.

Gli spostamenti nord-sud ed est-ovest saranno garantiti lungo la grande viabilità composta dagli assi di attraversamento e dalle tangenziali. Per chi si muove in direzione Parma dalla tangenziale nord è consigliato seguire le indicazioni per Castelnovo Sotto.

Il trasporto pubblico locale attivo nelle zone interessate dalla chiusura al traffico, sarà sospeso dalle ore 10.30 e fino alla riapertura delle strade.

In tutte le strade interessate dal passaggio della corsa, dalle ore 1 di mercoledì 22 maggio scatterà il divieto di sosta con rimozione.

Nella mattinata di mercoledì 22 il Comando della Polizia locale sarà chiuso al pubblico. Al pomeriggio sarà aperto solo il front office informativo.

INFO – Per informazioni sulla viabilità si possono contattare le linee dedicate al Giro d’Italia, che saranno attive da lunedì 20 a mercoledì 22, dalle 8 alle 13 e dalle 14 alle 18.30. Risponderanno gli operatori della polizia locale: tel. 0522.585374 e 0522.456887. E’ inoltre possibile contattare l’Urp del Comune allo 0522.456660