Criticità idrogeologica: a decine gli interventi dei vigili del fuoco tra Bologna, Castel Guelfo e Imola

Dalle prime ore del pomeriggio di sabato e fino a tarda notte, sono oltre 80 gli interventi effettuati dal Comando dei Vigili del Fuoco di Bologna per eventi legati alla criticità idrogeologica, in prevalenza nei comuni di Bologna, Castel Guelfo e Imola. Soprattutto per allagamenti: da segnalare l’esondazione del canale in via Muraglione nel comune di Imola.

L’emergenza ha provocato la chiusura temporanea di alcuni tratti di strada sia comunale

che provinciale. Ad emergenza conclusa rimane ancora chiusa al transito la rotonda fra via

Nuova e via Dozza nel comune di Castel Guelfo.

In totale sono state 12 le squadre impegnate delle 17 sedi centrale e distaccate del

Comando Provinciale di Bologna.