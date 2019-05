Uffici chiusi per il trasloco nel nuovo municipio di Cavezzo

Lunedì 20 maggio gli sportelli comunali di via Dante Alighieri 50 e l’Ufficio Protocollo/Relazioni con il Pubblico di via 1° Maggio rimarranno chiusi a causa del trasloco degli uffici nella nuova sede municipale di Cavezzo, in Piazza Martiri della Libertà 11. Gli uffici riapriranno nel nuovo municipio nella giornata di martedì 21 maggio.

Il Comando di Polizia Municipale e l’Ufficio Attività Produttive rimarranno nella sede di via 1° Maggio. A causa dello svolgimento delle consultazioni elettorali, l’Ufficio Demografico resterà presso la sede di via 1° Maggio fino a venerdì 31 maggio ed osserverà la chiusura al pubblico per l’intera giornata di lunedì 27 maggio.

Nei periodi di sospensione dell’attività amministrativa è possibile contattare la Polizia Municipale al numero 329/3179600.