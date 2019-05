MotoGP di Francia: Dovizioso e Petrucci rispettivamente quinto e sesto nelle prove libere del venerdì

Il Ducati Team è sceso nuovamente in pista oggi a Le Mans (Francia) per il quinto round del Campionato Mondiale MotoGP 2019 e, al termine delle due sessioni di prove libere, Andrea Dovizioso e Danilo Petrucci hanno chiuso la giornata rispettivamente al quinto e al sesto posto in classifica.

Già secondo nella FP1, Dovizioso ha poi migliorato i propri riferimenti di circa quattro decimi nel corso della FP2, siglando il miglior crono personale in 1:31.736 e chiudendo a tre decimi dal miglior tempo provvisorio. Anche Petrucci, terzo al mattino, ha mostrato progressi nella sessione pomeridiana nonostante una scivolata senza conseguenze fisiche nelle fasi iniziali del turno, chiudendo a soli 163 millesimi dal compagno di squadra in 1:31.899.

Andrea Dovizioso (#04 Ducati Team) – 1:31.736 (5º)

“Siamo soltanto all’inizio del weekend ma le mie sensazioni in sella sono piuttosto buone. Rispetto allo scorso anno, tuttavia, ci sono più piloti veloci e quindi si è formato un bel gruppo ai piani alti della classifica, dove però ci siamo anche noi. Ci restano alcuni dettagli da migliorare per essere in grado di tenere il ritmo che ci siamo prefissati. Abbiamo provato assetti diversi e valutato diverse opzioni di pneumatici a nostra disposizione, facendo un passo avanti nel corso della FP2, ma ci restano margini di miglioramento e dovremo essere bravi a mettere insieme tutte le indicazioni raccolte per essere ancora più competitivi domani e preparare al meglio la gara”.

Danilo Petrucci (#9 Ducati Team) – 1:31.899 (6º)

“Questa mattina siamo partiti col piede giusto mentre la scivolata all’inizio della FP2 ci ha costretti a modificare leggermente il nostro programma in corso d’opera. In ogni caso, siamo riusciti a reagire bene e non siamo lontani dai primi. Il feeling con la mia Desmosedici GP era leggermente migliore al mattino, ma penso che ciò sia dovuto alle condizioni meno ideali della pista nel pomeriggio, dal momento che ci sono state tante cadute. Abbiamo effettuato una prova comparativa con assetti leggermente diversi, ed ora cercheremo il giusto compromesso per fare un altro passo avanti domani. Voglio cercare di essere più competitivo in qualifica, per poi giocare le mie carte al meglio domenica”.

Il Ducati Team tornerà in pista domani, sabato 18 maggio, alle 09:55 per la terza sessione di prove libere con le qualifiche in programma, dopo la FP4, a partire dalle ore 14:10.