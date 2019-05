La promozione turistica dell’Appennino modenese: il 16 maggio un evento a Sant’Anna Pelago

L’esperienza consolidata nella vendita dei pacchetti nei circuiti di promo commercializzazione in Italia e all’estero (fiere, incoming tour b2b, network di agenzie e altri) permetteranno di analizzare quali aspetti operativi e organizzativi nella gestione del visitatore possono essere adottai dalle imprese che operano in Appennino.

Per affrontare queste tematiche Licom Lapam ha organizzato un seminario a Sant’Annapelago di Pievepelago giovedì 16 maggio alle ore 15:30 presso il noto Ristorante Guerri in piazza Gimorri 31, rivolto alle imprese del settore del turismo e dedicato alla promozione turistica dell’Appennino modenese, in collaborazione con agenzie viaggi operanti nell’incoming turistico.

L’obiettivo del seminario è quello di discutere e approfondire le metodologie con le quali questi operatori imprenditoriali costruiscono i pacchetto vacanza per turisti a medio e lungo raggio relativamente alla ricettività, alla ristorazione e soprattutto ai servizi turistici locali.

Verrà dunque affrontato il tema del come viene costruito un pacchetto vacanza: ricettività, ristorazione e servizi turistici, la vendita dei pacchetti nei circuiti di promo – commercializzazione e alcuni aspetti aspetti operativi e organizzativi nella gestione del visitatore.

A seguire verranno illustrati i contributi, opportunità e agevolazioni per le attività economiche del settore, come il bando per gli investimenti delle imprese turistico ricettive, il bando digitalizzazione e innovazione dei commercianti Fondo sicurezza Camera di Commercio di Modena ed altre opportunità – provvidenze EBITT per le aziende.