Ha aperto i battenti oggi a Mirandola la Grande Fiera di Maggio

Al via la 215a edizione della Fiera Campionaria di Mirandola per tutti la Grande Fiera di Maggio. Cinque giorni in cui la città dei Pico offre il meglio di se ai tantissimi visitatori che, anno dopo anno, scelgono questo evento come inizio delle manifestazioni d’inizio estate.

Tante, tantissime le attrazioni messe in campo dall’organizzazione de l’Accento Promotion S.r.l che, coordinati dalla locale Amministrazione Comunale, ha fatto di tutto per creare un mix vincente per varietà delle proposte messe in campo.

Si parte il 15 con un personaggio davvero speciale, direttamente da Zelig e da Colorado Caffè dove figurava come presentatore cialtrone ecco a voi l’originale comicità di Beppe Braida.

Giovedì 16 da non perdere la performance solista del miglior chitarrista in attività attualmente in Italia: Federico Poggipollini ….quel POGGIPOLLINI che, a tutti gli eventi firmati Ligabue, affianca il grande rocker di Correggio.

Venerdì serata dedicata alla musica giovane con un concorso fra band emergenti.

Sabato 18 la storia della comicità in Italia: Renato Pozzettoche si presenterà al pubblico in versione “racconto” della sua incredibile e ricca avventura di vita. Un mix fra vissuto di ieri e di oggi in cui Pozzetto sdrammatizza (ma non troppo) con il chiaro intento di far capire al pubblico quanto sia stata costellata di successi ed aneddoti la sua vita.

Ultimo giorno, il 19, in cui salirà sul palco di Piazza Costituente Barbara Colacome non ricordarla a San Remo insieme a Gianni Morandi in uno dei brani più romantici mai scritti “In Amore”. La sua inconfondibile voce incanterà il pubblico di Mirandola.

A seguire la sfilata a cura di “Davide e Nara stilisti dell’acconciatura e dell’ estetica”

Sul Palco di Piazza Marconi si alterneranno spettacoli di danza, commedia e musica delle Associazioni del territorio.

Grande l’apporto commerciale con più di 100 espositori, mercatini, ambulanti e tradizionale Luna park.