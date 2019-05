Al via i lavori per la ciclabile lungo via Madonna a Campogalliano

Prendono il via nei prossimi giorni i lavori di realizzazione di un nuovo percorso ciclo-pedonale lungo via Madonna, nell’ambito di un progetto complessivo di completamento della rete ciclabile comunale a ovest dell’abitato di Campogalliano. L’area interessata dall’intervento si estende da via Rubiera, in corrispondenza del complesso scolastico dell’Istituto comprensivo San Giovanni Bosco, a via Croce. In tal modo ci si prefigge di creare un percorso sicuro per pedoni e biciclette, tutelato da un apposito cordolo di separazione, in una strada al momento priva di un vero e proprio marciapiede.

L’intervento, che viene realizzato su progettazione interamente a cura degli uffici comunali, consentirà di collegare e “mettere ad anello” le altre piste ciclabili esistenti, in modo da permettere una continuità di percorrenza. I lavori procederanno per due scaglioni. Nel primo tratto la carreggiata ha una larghezza di 2.5 metri, mentre a partire dall’incrocio con via Viottolo Terni la carreggiata si allarga a 3.5 metri. In questo secondo tratto si procederà al tombamento del canale di scolo che fiancheggia la strada, con beneficio anche per le abitazioni che vi si affacciano.

L’operazione, della durata complessiva di 180 giorni, avrà un costo per l’amministrazione comunale di 200.000 euro.