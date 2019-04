Due feriti in incidente stradale a Marano di Gaggio Montano

Questa mattina intorno alle 11.00 i Vigili del Fuoco del Comando di Bologna sono intervenuti per un incidente stradale in via Porrettana a Marano di Gaggio Montano, dove per cause ancora in corso di accertamento due autovetture sono venute a collisione frontalmente.

Sul posto sono intervenuti una squadra con APS, proveniente da altro intervento, e l’elicottero Drago 60, per una più rapida azione.

Con l’uso di gruppo idraulico, mediante divaricatore è stato aperto un varco tra le lamiere, immobilizzare ed estricare come da procedura tecnica di pronto soccorso sanitario uno degli occupanti dell’autovettura.

Sul posto presente anche il 118, che ha prestato il soccorso sanitario a due persone, i Carabinieri per i rilievi di competenza e personale ANAS.