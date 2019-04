“Tutti per Pistoni”, domani brindisi di inizio campagna elettorale al Broletto

Appuntamento domani pomeriggio, Sabato 6 Aprile, alle 18 al Bar Broletto di Sassuolo (piazza Garibaldi 60) per brindare insieme a Claudio Pistoni e alle persone che comporranno le liste che lo accompagneranno, sostenendolo, durante la campagna elettorale per la candidatura a primo cittadino di Sassuolo.

Variegate le provenienze dei promotori che hanno individuato in Pistoni la scelta migliore per l’amministrazione della città: dall’associazionismo alla società civile, dalla sinistra al centro, ma tutte animate dalla voglia di fare e continuare il percorso innegabilmente produttivo messo in atto in questi anni dal candidato sassolese.

L’aperitivo è aperto a tutti: sostenitori e persone che vogliano sapere cosa è stato fatto e cosa si farà per la Sassuolo di domani.