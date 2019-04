Programma Turistico di Promozione Locale 2020 Città metropolitana, pubblicato l’avviso

È stato pubblicato l’avviso per la presentazione delle domande di ammissione ai cofinanziamenti regionali relativi a iniziative di promozione turistica di interesse locale PTPL 2020, riferito a interventi che si realizzano tra l’1 gennaio e il 31 dicembre 2020.

Il PTPL è uno strumento basilare per la progettazione delle attività della Destinazione Turistica della Città metropolitana, nell’ambito delle Linee di indirizzo pluriennali che la Destinazione stessa si è data.

Come per gli anni scorsi, gli ambiti di attività del PTPL sono costituiti da due filoni:

1. Servizi turistici di base dei Comuni, che comprendono interventi di qualificazione dei servizi di informazione e accoglienza al turista e interventi di animazione e intrattenimento turistico. Questi interventi sono finalizzati ad assicurare a tutti gli uffici IAT e UIT già riconosciuti il sostegno per il mantenimento degli standard di qualità previsti e/o per il miglioramento dei servizi resi. Beneficiari dei cofinanziamenti sono i Comuni e/o le Unioni del territorio metropolitano che gestiscono i servizi di informazione turistica.

2. Promozione turistica di interesse locale relativo a progetti di promozione dell’immagine, delle peculiarità e della qualità dei prodotti turistici locali nel territorio di riferimento.

In questo caso, viene valorizzata anche la collaborazione con il Comune di Bologna in relazione al “Bando Bologna Estate”, nell’ambito del quale vengono selezionate proposte di progetti artistico-culturali in grado di raccontare e valorizzare i luoghi del patrimonio sociale, culturale, storico-artistico, e naturalistico del territorio. L’obiettivo è quello di sollecitare e unire, in un Cartellone di iniziative, un’offerta culturale di alto livello qualitativo per l’intera area metropolitana che qualifica e rafforza l’immagine di Bologna e del territorio, quale “City of culture” e la sua attrattività turistica.

I progetti di promozione turistica locale, con ricaduta in ambito metropolitano e cofinanziati sul PTPL potranno dunque essere inseriti nel Cartellone Bologna Estate 2020.

Le domande di contributo vanno redatte nell’apposita modulistica allegata al bando reperibile a questo link e devono essere inviate alla Città metropolitana entro il 17 maggio 2019 mediante le modalità indicate nel bando stesso.