Nonantola sempre più “Città Cardioprotetta”, due nuovi defibrillatori

Domenica 7 aprile a Nonantola dalle ore 8 30 è in programma, presso le scuole Nascimbeni in via Grieco 50, “Insieme per la Salute”. L’iniziativa promossa dall’Associazione Amici del Cuore – sezione di Nonantola – prevede il controllo gratuito del colesterolo, della glicemia e della pressione arteriosa. Inoltre alle ore 11 30, accanto al teatro Troisi è in programma l’inaugurazione di due nuovi defibrillatore (DAE) accessibili 24 ore su 24. Gli strumenti automatici salva vita, verranno posizionati all’esterno del Teatro Troisi e in Piazza dei Caduti Partigiani.

Nonantola “Città Cardioprotetta”

I due nuovi defibrillatori rappresentano una conferma dell’importante lavoro svolto a partire dal 2015 dal Comune di Nonantola, dall’associazione Amici del Cuore e dall’Ausl di Modena – Distretto Castelfranco Emilia. Infatti in questi anni è stato raggiunto l’obiettivo di installare 15 defibrillatori in diversi punti del territorio, facendo diventare Nonantola “Città Cardioprotetta”

Grazie alla presenza dell’ambulanza infermieristica istituzionale 118 integrativa all’attività di emergenza dell’Associazione Croce Blu, alle nuove tecnologie di volo che hanno permesso di individuare una pista di atterraggio notturno dell’elisoccorso a Nonantola, alla presenza dei DAE sul territorio – mappati anche sull’App regionale “DAE Responder” – il cui utilizzo è previsto da parte di cittadini addestrati da un centro di formazione accreditato, Nonantola oggi è un territorio ancora più sicuro.

In caso di maltempo la cerimonia di inaugurazione dei due defibrillatori si terrà presso le scuole Nascimbeni.